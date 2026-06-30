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Martes, 30 de junio de 2026

Violento choque entre dos motos en Quilmes: tres personas heridas

El siniestro vial se registró en la zona de Primera Junta, entre Libertad y Derqui.

Redacción FMQ
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Tres personas sufrieron heridas este lunes por la noche como consecuencia de una colisión entre dos motocicletas ocurrida en la intersección de las calles Libertad y Derqui, en Quilmes Este.

El siniestro vial se registró en la zona de Primera Junta, entre Libertad y Derqui, donde por causas que son materia de investigación impactaron dos motovehículos.

Como resultado del choque, dos hombres y una mujer resultaron heridos y debieron ser asistidos en el lugar por profesionales del SAME, quienes posteriormente dispusieron su traslado a un centro de salud para una mejor evaluación y atención médica.

En el lugar se desplegó un operativo del que participaron efectivos de la Policía, personal de Defensa Civil y ambulancias del SAME, que trabajaron en la asistencia de las víctimas y en el ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

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