Accidente ferroviario en Reino Unido: nueve personas continúan en estado crítico

El Reino Unido se encuentra conmocionado tras el grave accidente ferroviario registrado el pasado viernes 19 de junio cerca de Bedford, a unos 100 kilómetros de Londres.

La colisión, que fue calificada por las autoridades como un suceso "devastador", dejó un saldo lamentable: el fallecimiento del maquinista de uno de los convoyes y decenas de heridos.

A 24 horas del trágico accidente, la angustia persiste en todo el país, ya que la preocupación se mantiene latente debido a la delicada situación de los nueve pasajeros que continúan internados en estado crítico, luchando por sus vidas tras el impacto.

Tragedia ferroviaria en Reino Unido: Nueve personas en estado crítico tras un choque de trenes

El accidente ocurrió alrededor de las 17:15 (hora local) del viernes. Según los reportes preliminares, dos trenes de la compañía East Midlands Railway (EMR) que se dirigían a la estación londinense de St. Pancras se vieron involucrados.

El tren proveniente de la localida de Corby colisionó contra la parte trasera de la unidad que partía de Nottingham, la cual se encontraba detenida en la vía debido a un desperfecto mecánico.

Testigos presenciales describieron escenas de gran angustia porque la gente gritaba, lloraba y había mucha confusión. En medio de ese cuadro, casi un centenar de pasajeros sangrando y con dificultades para movilizarse.

Las autoridades han solicitado a la población evitar la zona mientras continúan las pericias.

El primer ministro Keir Starmer expresó su pesar a través de redes sociales, catalogando el suceso como un incidente de enorme gravedad. Por su parte, el Palacio de Buckingham comunicó que el rey Carlos III se encuentra "profundamente entristecido" y sigue de cerca el avance de la situación.

Mientras tanto, la Rama de Investigación de Accidentes Ferroviarios (RAIB) ya desplegó inspectores para determinar las causas exactas del terrible choque.

Las interrupciones en el servicio fueron significativas, afectando a varias operadoras y forzando la suspensión de rutas clave entre Londres, Leicester y Bedford. Las autoridades han solicitado a la población evitar la zona mientras continúan las pericias.

El balance de víctimas de la Policía Británica de Transportes (BTP) informó que más de 80 personas requirieron asistencia médica inmediata tras el impacto. Actualmente, 28 pasajeros permanecen hospitalizados, nueve de los cuales luchan por su vida en estado crítico.



