Tragedia en Reino Unido: un muerto y 89 heridos tras el choque de dos trenes en Londres

Un choque de trenes causó la muerte de al menos una persona y dejó a otros 89 pasajeros heridos en la localidad de Bedford, ubicada a 90 kilómetros de Londres.

Una de las formaciones que circulaban con destino a la terminal de London St Pancras embistió por detrás a otra unidad debido a una falla técnica.

Según el reporte oficial, el accidente causó un muerto, dejó un saldo de 11 heridos "muy graves", 22 de gravedad y 56 que presentan contusiones leves.

Hasta el momento, se contabilizaron 89 heridos.

Los servicios de emergencia desplegaron un operativo masivo para la atención médica en el área del siniestro que incluyó el envío de más de 20 ambulancias, brigadas especializadas de respuesta en entornos peligrosos y un total de seis helicópteros sanitarios destinados a agilizar las evacuaciones hacia los centros de salud.

Tras el accidente, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida: "Ante todo, mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos", escribió en la red X.

"Agradezco a los servicios de emergencia su rápida respuesta ante este trágico incidente", añadió.

En el mismo sentido, se pronunció la secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, quien manifestó su preocupación por lo ocurrido. "Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway. Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados", dice el mensaje de la funcionaria en su cuenta de X.

Cómo fue el choque de trenes en Reino Unido

Las formaciones afectadas corresponden al servicio de las 16.40, encargado del trayecto entre Corby y London St Pancras, y al tren de las 15.50, que unía los puntos de Nottingham y la terminal de la capital británica.

La señal Sky News aseguró que el accidente se produjo luego de que uno de los trenes detuvo su marcha debido a un desperfecto mecánico de origen desconocido. Minutos después, una segunda formación que transitaba por la misma vía ferroviaria y en igual sentido de circulación impactó al primer tren desde la parte posterior.

De acuerdo con testimonios de los testigos, la fuerza del choque causó heridas cortantes en el rostro y fracturas entre los pasajeros.

El impacto afectó además el estado general de las vías.

En el operativo participó personal de la Policía Británica de Transportes, efectivos de Bedfordshire y dotaciones del cuerpo de bomberos y servicios de rescate.

En tanto, el personal de mantenimiento de la empresa operadora se acopló a las tareas de asistencia junto a personal de Network Rail, la firma estatal de infraestructura ferroviaria.

Asismimo, la Policía de Bedfordshire instó a la población a evitar el tránsito por el sector y pidieron a familiares y allegados de los pasajeros afectados que desistan de trasladarse hasta la zona del impacto.

Por su parte, un representante del sindicato de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte comunicó la preocupación de la entidad ante las lesiones que sufrieron los usuarios y el personal que trabajaba en las formaciones.