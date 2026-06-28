Triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos 3 heridos

Durante la madrugada del domingo se produjo un choque múltiple seguido de vuelco sobre la avenida General Paz que involucró a tres autos y dejó como saldo al menos tres personas heridas. El hecho ocurrió a la altura de la avenida San Martín, en sentido hacia el Río de la Plata.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 03:15 y generó un importante despliegue de personal de emergencia, además de la interrupción parcial del tránsito mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y equipos médicos para asistir a los ocupantes y garantizar la seguridad en la zona.

Cómo fue el choque entre tres autos en la avenida General Paz durante la madrugada del domingo

De acuerdo al parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en el siniestro participaron tres vehículos. Personal médico asistió en el lugar a tres jóvenes, dos de 20 años y uno de 21, quienes presentaban lesiones leves.

En una primera evaluación, se indicó que ninguno de los heridos requería traslado hospitalario inmediato. Sin embargo, posteriormente fueron derivados a centros de salud para una mejor atención y control de las lesiones sufridas.

El choque múltiple en la General Paz provocó que uno de los automóviles volcara sobre la avenida. Tres jóvenes resultaron con lesiones leves y fueron asistidos por el SAME.

El violento impacto provocó que uno de los autos quedara volcado, lo que demandó un operativo específico por parte de los rescatistas para retirar a los ocupantes del interior del vehículo y evaluar su estado de salud. Las víctimas se encontraban conscientes al momento de ser asistidas, aunque presentaban traumatismos compatibles con la mecánica del accidente.

El operativo incluyó la intervención coordinada de personal policial, bomberos y servicios médicos, que trabajaron en conjunto para asistir a los involucrados y remover los vehículos de la traza.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el choque ni sobre los resultados de eventuales controles de alcoholemia realizados a los conductores implicados.

Fuentes oficiales informaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes adicionales y que, una vez finalizadas las tareas de limpieza y remoción, el tránsito fue normalizado en su totalidad.