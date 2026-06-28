ÚLTIMO ADIÓS A ERNESTINA PAÍS

La mañana de este domingo se transformó en un escenario de profunda tristeza en el barrio porteño de Palermo.

Familiares, amigos, colegas y destacadas figuras del espectáculo se acercaron desde temprano a la casa de sepelios Zuccotti, ubicada en la Avenida Córdoba al 5000, para brindar el último adiós a la reconocida conductora Ernestina Pais, fallecida a los 54 años en un trágico accidente vial.

Originalmente, las puertas de la sala Alandri debían abrirse a las 8 de la mañana. Pese a la temprana llegada de personalidades del ambiente artístico como José María Muscari, Romina Gaetani, María Carámbula, Carla Peterson y Rocío Igarzábal, el ingreso se mantuvo bloqueado durante más de dos horas por directiva de la empresa de sepelios.

La orden respondía al deseo de aguardar el arribo del círculo íntimo de la conductora, puntualmente de su hijo Benicio y del padre de este, Alejandro Guyot. Ante la falta de definiciones en ese primer tramo, varios de los asistentes debieron retirarse momentáneamente a la espera de precisiones.

Finalmente, tras la llegada de los familiares directos las decenas de personas que aguardaban en las inmediaciones pudieran ingresar a rendir su homenaje y acompañar a su entorno en este doloroso momento.

Se prevé que la ceremonia se extienda hasta pasado el mediodía, momento en que el cortejo fúnebre partirá con destino al Cementerio de la Chacarita.

El trágico siniestro y los proyectos truncados

El fatal desenlace se produjo en las últimas horas del viernes en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad municipales y las pericias preliminares de la UFI de Martínez, el Honda Civic que manejaba la conductora fue embestido por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar un paso a nivel mientras las barreras se encontraban bajas.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo de manera inmediata a causa de un "traumatismo encefalocraneano grave" provocado por el violento impacto ferroviario.

Al momento del accidente, Ernestina Pais se dirigía hacia el Teatro Niní Marshall de Tigre, donde tenía pautada una función de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

La conmoción en su entorno es total: su hermana, la periodista Federica Pais, se enteró de la tragedia a través de una productora en el camarín de la radio AM 750, apenas minutos antes de salir al aire en su programa nocturno.

Quienes compartieron sus últimos días coinciden en que Ernestina atravesaba un gran momento profesional, repleto de proyectos a corto plazo.

Se encontraba planificando una gira nacional con el elenco teatral, la publicación de un libro y el desarrollo del guion de un documental audiovisual junto a un grupo de amigos cercanos, donde pretendía plasmar parte de su historia familiar y la desaparición de su padre durante la última dictadura militar.

Su hijo Benicio la despidió en redes con una desgarradora carta pública que sintetiza el sentimiento generalizado: "Tu partida no es una cualquiera... Mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas".