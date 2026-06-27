Así será el adiós a Ernestina Pais: la decisión que adoptó la familia

La muerte de Ernestina Pais a los 54 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. En medio de los mensajes de despedida de colegas, amigos y seguidores, se conoció la decisión que tomó su familia para darle el último adiós a la reconocida conductora.

El velorio de Ernestina Pais se llevará a cabo el domingo 28 de junio en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Av. Córdoba 5084.

Familiares, amigos y seres queridos están invitados a acompañar la despedida, en una ceremonia que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30.

La noticia se conoce poco después del accidente fatal ocurrido el viernes por la noche en un paso a nivel en San Isidro, donde Ernestina Pais perdió la vida tras ser impactada por una formación del Tren de la Costa.

La autopsia determinó que la conductora, recordada por su paso por "Mañanas informales", falleció a causa de un traumatismo de cráneo grave. Además, el informe médico indicó la presencia de una lesión hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con accidentes de alta energía.

Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente con una formación del Tren de la Costa.

Desde que se confirmó su fallecimiento, distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión manifestaron su dolor y recordaron su trayectoria profesional y su calidez personal.

Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que la conductora cruzó la barrera baja del paso a nivel, momento en el que fue impactada por una formación del Tren de la Costa. Esa secuencia coincide con lo que muestran las cámaras de seguridad de la zona, que ya forman parte de la causa.

De todos modos, los peritos trabajan para determinar si el vehículo pudo haber tenido alguna falla mecánica que influyera en el hecho. En ese análisis se revisarán componentes como el sistema de frenos y otros elementos del Honda City que manejaba Ernestina.

Así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais.

Hasta el momento, las fuentes judiciales descartan indicios que permitan vincular el accidente con una decisión intencional. Aun así, remarcan que la investigación sigue en curso y que aún restan incorporar pruebas.

Los estudios periciales no tendrán resultados inmediatos, ya que dependen de la asignación de turnos y de los tiempos técnicos de análisis. En esa misma línea, los exámenes toxicológicos sobre las muestras obtenidas en la autopsia también continúan en proceso.

En el expediente consta además que en marzo de este año la conductora había protagonizado otro siniestro vial en Vicente López, cuando chocó a un vehículo de alta gama y se negó a realizar un test de alcoholemia. Ese episodio derivó en la suspensión de su licencia.

También se consigna que acumulaba diversas infracciones por exceso de velocidad en jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con multas que alcanzaban aproximadamente los 2,5 millones de pesos.