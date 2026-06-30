Trabajos de bacheo en Quilmes Oeste: dónde y los detalles

La intendenta interina, Eva Mieri, recorrió las tareas que se llevan adelante sobre la calle Irala entre avenida La Plata y Madame Curie, en Quilmes Oeste, referidos a la reparación de un bache de hormigón de casi 32m², y que se enmarcan en el Plan Municipal de Bacheo 2025-2027, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial para los vecinos y vecinas del barrio.

"Supervisamos una nueva intervención del Plan Municipal de Bacheo en Quilmes Oeste, que es parte de ese trabajo cotidiano que una ciudad necesita para mantener sus calles en condiciones. En esta etapa y con recursos municipales, estamos avanzando con 250 intervenciones en distintos puntos de Quilmes. Muchos de estos trabajos se ordenan a partir de los pedidos que vecinos y vecinas realizan por la web, el 0800 y Mi Quilmes Digital. Además, en el Portal de Obras de la nueva web municipal se pueden seguir en tiempo real los bacheos y las obras que llevamos adelante desde la Municipalidad", sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, Y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

Por su parte, Sebastián García expresó: "El Gobierno Municipal viene haciendo un gran esfuerzo en materia de financiamiento, y es para destacar el trabajo tanto de la intendenta interina, Eva Mieri, como de nuestra intendenta en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, dado que el objetivo es garantizarle a los vecinos y vecinas el óptimo estado de las calzadas y mejorar la seguridad vial en los distintos barrios".

La obra forma parte del programa de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial que el Municipio lleva adelante con recursos propios para mejorar la circulación y dar respuesta a los reclamos de la comunidad. A su vez, contempla cuatro etapas de trabajo entre julio y octubre, con 250 intervenciones de bacheo en hormigón previstas y una superficie estimada de 13.000m² de pavimento a reparar.

Para identificar y priorizar las tareas de bacheo, el Municipio cuenta con el Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV) en la línea gratuita 0800-999-5656, que centraliza los reclamos de la comunidad y permite organizar las respuestas según las necesidades detectadas en cada barrio. Además, a través de la nueva página web del Municipio se puede acceder al Portal de Obras, donde es posible consultar los principales proyectos que se desarrollan en el distrito y conocer el estado de avance de cada una de ellas.