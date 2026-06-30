Protesta en Tribunales de Quilmes por la liberación del conductor que mató a un motociclista

Familiares y amigos de Cristian "Titi" Maldonado se manifestaron este martes por la mañana frente a los Tribunales de Quilmes, ubicados en Hipólito Yrigoyen y Videla, para reclamar justicia tras la liberación de Nahuel Andrada, el conductor acusado de atropellar y matar al joven motociclista en el barrio La Paz.

El siniestro ocurrió el pasado 30 de mayo en la intersección de las calles 892 y 807. De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, Maldonado circulaba en su motocicleta cuando fue embestido de frente por un automóvil. Como consecuencia del violento impacto, murió en el lugar.

Según consta en la causa, tras la colisión el conductor del vehículo y los ocupantes escaparon a pie, abandonando tanto la escena del hecho como el automóvil, que quedó en el barrio.

Durante la investigación, Nahuel Andrada fue detenido, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición judicial. Esa decisión motivó la movilización encabezada por los familiares de la víctima, quienes cuestionan la medida y exigen que el acusado vuelva a quedar detenido.

Además, los allegados de Maldonado reclaman que también sean arrestados los acompañantes que viajaban en el vehículo al momento del hecho: Tomás Almirón, Marcos Pérez, Cristian "Pupi" y Nazareno. Sostienen que todos tuvieron responsabilidad al abandonar a la víctima tras el choque y consideran que deben responder ante la Justicia.

La familia también insiste en que la causa sea recalificada y que los responsables reciban una condena acorde con la gravedad de lo ocurrido.