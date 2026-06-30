Importantes daños tras el paso de un camión: postes caídos y cortes de servicios en Quilmes Oeste

Un camión con acoplado provocó importantes daños durante la madrugada de este martes tras arrasar varios postes en la esquina de San Mauro Castelverde y Martín Rodríguez, en Quilmes Oeste, dejando sin suministro eléctrico y sin los servicios de cable e internet a numerosos vecinos de la zona.

Como consecuencia del impacto, el tendido de distintos servicios resultó seriamente afectado, lo que generó inconvenientes desde las primeras horas de la mañana para quienes residen en el sector.

Tras el incidente, se aguardaba la llegada de las cuadrillas de las empresas prestatarias para comenzar con las tareas de reparación de la infraestructura dañada y avanzar en el restablecimiento de los servicios.

Hasta el momento, no trascendieron las circunstancias en las que el camión impactó contra los postes, ni se informó oficialmente cuándo quedarán normalizados el suministro eléctrico y las demás prestaciones.

Además, debido a los daños ocasionados sobre la infraestructura, la circulación en las inmediaciones podría permanecer reducida hasta que finalicen las tareas de remoción de los postes caídos y la instalación de nuevas estructuras.