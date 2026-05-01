San Francisco Solano: un policía se enfrentó a tiros con dos menores que intentaron robarle y uno murió

Un efectivo de la Policía Bonaerense abatió a un adolescente de 16 años e hirió a otro de 15 durante un intento de robo ocurrido en San Francisco Solano.

El episodio tuvo lugar el miércoles alrededor de las 22, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. De acuerdo a fuentes oficiales, el agente -numerario de la comisaría 8ª de Bernal y franco de servicio- fue interceptado por dos jóvenes armados que intentaron sustraerle la motocicleta.

En ese marco, se produjo un intercambio de disparos. Uno de los atacantes, identificado como Cristian Adrián V., falleció en el lugar. Según las primeras pericias, llevaba una réplica casera de arma de fuego.

El segundo implicado, Jeremías D., de 15 años, sufrió una herida de bala en el muslo derecho y fue asistido en un centro de salud. Una vez recuperado, quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como "robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio" e interviene la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no adoptó medidas contra el efectivo. Las actuaciones quedaron en manos de Prefectura Naval Argentina.

En paralelo, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 dispuso la aprehensión del menor herido y su posterior traslado a un centro de admisión.