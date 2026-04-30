Llegó libre y terminó preso: condenan a un hombre por abuso de una nena

Un hombre recibió una condena de seis años de prisión por el abuso sexual de una niña de 7 años en Berazategui. El Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes dictó el veredicto y ordenó su detención inmediata en la propia sala de audiencias, ya que el acusado llegó al juicio en libertad.



Los hechos ocurrieron en una vivienda donde el agresor vivía con su familia. La víctima frecuentaba el domicilio para jugar con las hijas del condenado, quien aprovechó esos encuentros para cometer los abusos. La investigación determinó que los episodios se extendieron durante tres años, entre 2019 y 2022.

El acusado era el padre de amigas y vecinas de la menor, y ambas familias mantenían una relación de amistad de más de una década antes de la denuncia. El caso salió a la luz cuando la niña logró relatar lo sucedido, lo que permitió que su padre presentara la denuncia formal ante la Justicia.

Durante el juicio, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena acreditó la responsabilidad del acusado y solicitó una condena acorde a la gravedad del delito, además de su encarcelamiento inmediato para evitar riesgos procesales.

Los jueces Fernando Celesia, María Cecilia Maffei y Pablo Pérez Marcote coincidieron con la acusación y votaron la pena de seis años de prisión efectiva. Tras escuchar el veredicto, el hombre quedó detenido en el lugar.