Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 5 de mayo alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para al menos cinco provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa confirmó en las últimas horas que hay una alerta naranja por lluvias en la provincia de Neuquén.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada", indicó.

A su vez, el SMN rige una advertencia nivel amarilla para zonas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve", destacó.

En paralelo, el organismo confirmó que la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. "El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco a cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 24°C.