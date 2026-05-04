Campaña antigripal 2026: ¿Quiénes deben vacunarse y cómo evitar el contagio?

Con el objetivo de anticiparse a los meses de mayor circulación viral, el Gobierno nacional ratificó la plena vigencia de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

La inmunización, que comenzó en marzo de manera escalonada, es gratuita y obligatoria para los grupos de riesgo en todos los centros de salud, hospitales y vacunatorios públicos de la Argentina.

El Gobierno recalcó que la aplicación oportuna es fundamental, ya que el virus de la influenza puede derivar en secuelas graves o incluso la muerte, especialmente en poblaciones vulnerables. Se recomienda completar el esquema antes del comienzo del invierno.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida específicamente a los siguientes grupos, quienes pueden acudir sin orden médica, excepto el grupo de 2 a 64 años con patologías específicas:

Personal de salud .

. Niños de 6 a 24 meses : deben recibir las dos dosis correspondientes.

: deben recibir las dos dosis correspondientes. Personas de 65 años o más.

Embarazadas : en cualquier trimestre de la gestación.

: en cualquier trimestre de la gestación. Puérperas : hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron durante el embarazo).

: hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron durante el embarazo). Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: deben presentar orden médica o documentación que acredite su condición (excepto en casos de obesidad).

Alerta Influenza: cómo prevenir el contagio y quiénes deben inocularse

Factores de riesgo incluidos

Dentro del grupo de 2 a 64 años, la normativa incluye a personas con las siguientes patologías:

Enfermedades respiratorias : asma moderada o grave, EPOC, fibrosis quística y bronquiectasias.

: asma moderada o grave, EPOC, fibrosis quística y bronquiectasias. Enfermedades cardíacas : insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas y reemplazo valvular.

: insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas y reemplazo valvular. Inmunodeficiencias : infección por VIH/sida, tratamientos oncológicos, pacientes trasplantados y uso de medicación inmunosupresora.

: infección por VIH/sida, tratamientos oncológicos, pacientes trasplantados y uso de medicación inmunosupresora. Otros cuadros: obesidad mórbida (IMC mayor a 40), diabetes, insuficiencia renal crónica, retraso madurativo grave y convivientes de bebés prematuros o pacientes oncohematológicos.

Síntomas y transmisión: cómo cuidarse

El virus de la gripe se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. También es posible el contagio por contacto con superficies contaminadas (picaportes, teléfonos, teclados) y posterior contacto con la cara.

Los síntomas principales son fiebre superior a 38 grados, tos y congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular, dificultad para respirar.

Un dato clave: una persona infectada puede contagiar desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta siete días después del inicio del cuadro.

Recomendaciones de prevención general

Además de la vacunación, que constituye la principal herramienta de protección, las autoridades sanitarias sugieren: