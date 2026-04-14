El Gobierno de Javier Milei decidió extender por 48 meses el Programa de Acompañamiento Social

El Gobierno oficializó este martes la extensión por 48 meses del Programa de Acompañamiento Social. Además, estableció nuevos lineamientos para su implementación.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 90/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Establécese que el Programa de Acompañamiento Social, creado por el Decreto N° 198/24 (DECTO-2024-198-APN-PTE), tendrá una vigencia de CUARENTA Y OCHO (48) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución N° 84/24 del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO que aprobó sus Lineamientos Generales y Operativos, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario", indica la normativa.

En el texto oficial, se destaca que la disposición no solo amplía la vigencia del programa creado en 2024, sino que también introduce cambios en las condiciones de acceso, permanencia y control de los beneficiarios.

Con los nuevos criterios, el programa queda dirigido exclusivamente a personas que ya eran titulares y que cumplen con determinadas condiciones de vulnerabilidad.

Entre los grupos alcanzados se destacan personas de 50 años o más en situación vulnerable, mujeres con cuatro o más hijos menores de edad y beneficiarios provenientes de programas sociales previos o situaciones especiales.

El objetivo central de la medida es promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayores dificultades.

En esa línea, señalaron que el programa mantiene una prestación mensual no remunerativa de $78.000. Sin embargo, su cobro estará sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos:

Controles de salud, especialmente en casos de embarazo

Cumplimiento del calendario de vacunación infantil

Asistencia escolar de los menores

Participación en capacitaciones y formación digital

Estas exigencias buscan fortalecer la autonomía de los beneficiarios y fomentar el desarrollo de capacidades.

El esquema permite combinar el beneficio con otras prestaciones sociales, como asignaciones familiares, ayudas alimentarias y programas habitacionales. Además, se habilita la compatibilidad con trabajos de baja escala, tanto en relación de dependencia como independientes, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.

La resolución también fija criterios más estrictos para permanecer en el programa. No podrán acceder o continuar quienes:

Posean más de un inmueble

Tengan vehículos con menos de 10 años de antigüedad

Registren consumos elevados

Compren dólares para ahorro

Perciban jubilaciones o pensiones

Asimismo, se incorporan causales de baja vinculadas a incumplimientos o conductas indebidas, como falsedad en la información o participación en hechos de violencia.

Por último, el programa prioriza el fortalecimiento familiar, la alfabetización digital y la capacitación en tareas de cuidado. También incluye orientación para personas cercanas a la edad jubilatoria, con el fin de facilitar su acceso al sistema previsional.