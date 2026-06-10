El Gobierno habilitó la instalación de free shops en todos los pasos fronterizos terrestres del país

El Gobierno nacional que encabeza el presidente, Javier Milei, formalizó en las últimas horas la creación de un régimen especial que permitirá la apertura y el funcionamiento de tiendas libres de impuestos, conocidas como "free shop" en todos los pasos fronterizos terrestres del país.

De acuerdo con lo informado desde el Ejecutivo, la iniciativa busca generar un fuerte impacto en las localidades fronterizas, habitualmente condicionadas por las fluctuaciones de las monedas vecinas.

El Gobierno habilitó los free shops para todos los pasos fronterizos terrestres de la Argentina.

La normativa quedó plasmada formalmente a través del Decreto 438/2026, el cual fue publicado en las primeras horas de este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina. Con esta firma, el Gobierno nacional incorpora de manera definitiva al marco normativo local una resolución del Mercosur aprobada en el año 2018.

Cabe destacar que este documento multilateral había establecido las bases y las pautas comunes para que los estados miembros del bloque puedan implementar este tipo de incentivos comerciales.

Los fundamentos del decreto señalan que el propósito principal es robustecer la competitividad de las áreas comerciales fronterizas frente a los países limítrofes.

Los equipos técnicos destacaron que la medida funcionará como un canal directo para incentivar el desarrollo de las economías regionales y potenciar los puestos de trabajo en el sector privado.

Qué productos podrán ser adquiridos

Los viajeros que entren o salgan del territorio nacional por vías terrestres podrán adquirir productos tanto de origen nacional como importados totalmente exentas de gravámenes tributarios. Esta condición iguala los beneficios que estaban concentrados de manera exclusiva en las terminales aeroportuarias y portuarias argentinas.

El texto oficial aclara que las transacciones comerciales deberán cumplir con requisitos estrictos en materia fiscal. Todas las compras realizadas en estos free shops terrestres tendrán que hacerse con fines de consumo personal o familiar, por lo que quedan prohibidas las operaciones con fines comerciales directos o indirectos.

Para garantizar este principio, los bienes adquiridos estarán estrictamente sujetos a los límites de valor, topes de cantidad y controles aduaneros que estipula el régimen general de equipaje.

Las tiendas libres de impuestos solo tendrán autorización para abrir sus puertas dentro de los pasos fronterizos que ya se encuentren habilitados de forma legal. También se contempla su instalación en espacios geográficos específicos donde el Estado pueda desplegar de forma eficiente sus capacidades de auditoría aduanera.