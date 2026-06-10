El Gobierno modificó el régimen de "free shops" para promover la instalación de más tiendas en pasos fronterizos terrestres

El Gobierno reglamentó este miércoles la instalación de free shops en los pasos fronterizos terrestres de Argentina y abrió la puerta a que los viajeros puedan realizar compras libres de impuestos, en un esquema similar al que actualmente funciona en los aeropuertos internacionales.

La medida quedó oficializada esta madrugada mediante el Decreto 438/2026, publicado en el Boletín Oficial, incorpora al ordenamiento jurídico argentino una resolución aprobada por el Mercosur en 2018, que habilita la operación de tiendas libres de impuestos en las fronteras terrestres de los países miembros.

Con esta decisión, Argentina se suma a Brasil, Uruguay y Paraguay, que ya cuentan con regímenes similares para fomentar el comercio y el turismo en las zonas limítrofes.

Los nuevos establecimientos podrán vender productos nacionales e importados a personas que ingresen o egresen del país a través de pasos fronterizos habilitados. No obstante, para comenzar a operar deberán obtener una doble autorización: una habilitación comercial del Ministerio de Economía y otra aduanera por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las compras realizadas en estos locales estarán alcanzadas por el régimen de equipaje vigente. Esto significa que los productos adquiridos deberán destinarse al uso personal del viajero y no podrán tener fines comerciales o industriales. Además, seguirán vigentes las franquicias, topes y límites establecidos por la normativa aduanera para el ingreso y egreso de mercaderías.

El decreto también establece restricciones sobre los productos que podrán comercializarse. Quedan excluidos del régimen los vehículos, combustibles, armas y municiones, tabaco y cigarrillos, animales vivos, plantas, maquinaria agrícola e industrial, materiales de construcción, electrodomésticos de gran porte y gran parte de la indumentaria. Entre las excepciones se encuentran las zapatillas deportivas y las ojotas.

La adjudicación de las habilitaciones se realizará mediante procedimientos competitivos y transparentes. Asimismo, el Gobierno podrá limitar la cantidad de locales autorizados cuando existan razones técnicas, comerciales o de conveniencia administrativa que así lo justifiquen. Asimismo, indicaron que los establecimientos que ya funcionaban bajo regímenes anteriores podrán continuar operando en las mismas condiciones en las que fueron habilitados originalmente.

La Dirección General de Aduanas será la encargada de supervisar el cumplimiento de las normas y podrá suspender o revocar las habilitaciones en caso de detectar irregularidades.

Por último, a pesar de que el decreto ya entró en vigencia, la apertura efectiva de los free shops terrestres dependerá de las reglamentaciones complementarias que deberán dictar ARCA y el Ministerio de Economía dentro de un plazo máximo de 30 días.