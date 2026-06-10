El Gobierno oficializó la renuncia del presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad

El Gobierno oficializó este miércoles la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado para unificar el control de los servicios de gas y electricidad en Argentina.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 437/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Acéptase, a partir del 1° de junio de 2026, la renuncia presentada por el doctor Néstor Marcelo Lamboglia al cargo de Presidente del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENRGE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", indica el artículo 1 del documento.

La salida de Lamboglia se produjo menos de un mes después de haber sido designado al frente del ente regulador. Si bien fuentes oficiales atribuyeron la dimisión a motivos estrictamente personales, la renuncia se da en medio de versiones sobre diferencias internas dentro del directorio, particularmente con Marcelo Nachón, vocal del organismo y ex interventor del Enargas.

En esa línea, desde el Gobierno remarcaron que la renuncia no afectará el funcionamiento institucional del ENRGE. Tras la salida de Lamboglia, el vicepresidente del organismo, el ingeniero Vicente Serra, asumió de manera inmediata las funciones de la presidencia para garantizar la continuidad administrativa y regulatoria del ente.

Las autoridades también confirmaron que se pondrá en marcha un nuevo proceso de selección para designar al próximo presidente del organismo. El objetivo será cubrir el cargo mediante un concurso que permita completar la estructura directiva del ente de manera ordenada y definitiva.

En tanto, Lamboglia había sido nombrado para un mandato de cinco años, el plazo más extenso entre los integrantes del directorio. Antes de asumir en el ENRGE, se desempeñó como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y desarrolló una extensa trayectoria en el sector energético, con más de tres décadas de experiencia en organismos públicos vinculados a la regulación de los servicios.

El ENRGE fue creado en julio de 2025 como parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por la Ley Bases. El organismo absorbió las funciones del Enargas y del ENRE con el objetivo de centralizar la regulación de ambos sectores energéticos, mejorar la coordinación institucional y optimizar los mecanismos de fiscalización.