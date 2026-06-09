Luis Caputo defendió su gestión: "Para nosotros, la economía solo va a mejorar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al camino trazado por el gobierno y auguró de cara a lo que viene que "la economía solo va a mejorar".

"Yo creo que hay soberbia en consultores, encuestadores y demás, hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos. ¿Alguien cree realmente que la gente va a querer volver a los números de 2023 a los que van a ser en 2027, creen que la mayoría de la gente?", consideró el funcionario.

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda en la edición 2026 del IAE Summit y consideró que "la restricción externa era culpa del modelo previo. Hoy hay dólares para importar, para repatriar dividendos y para los ahorristas. E incluso para que el Banco Central (BCRA) compre en el mercado de cambios".

El funcionario sostuvo que "la raíz de nuestros problemas fue el déficit fiscal. Nunca hubo un compromiso, ni siquiera en esos años donde sí los hubo. En la convertibilidad nunca tuvo equilibrio financiero, apenas tuvo un par de años de superávit primario, fruto de las privatizaciones. Cuando se terminaron, afloró el déficit y los problemas obvios, ya que déficit fiscal y tipo de cambio fijo no funcionan".

Y aseguró: "Nunca se dio un caso de llegar a tener este orden por decisión gubernamental y la única persona que garantiza eso es el presidente Javier MIlei".

Por último, destacó que, según su visión: "La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperarse y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza. Hoy hay mucha mayor variedad de productos a mucho mejor precio".