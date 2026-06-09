El Gobierno derogó una serie de resoluciones comerciales e industriales "obsoletas" y profundiza su plan de desregulación

El Gobierno oficializó este martes el avance de nueva etapa de su política de desregulación al eliminar más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que, según argumentó, habían perdido vigencia y sustento jurídico.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne.

La medida se enmarca en el proceso de simplificación normativa impulsado por la administración de Javier Milei y coordinado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En esa línea, desde la Secretaría de Industria y Comercio señalaron que la derogación busca adecuar el marco regulatorio a los cambios introducidos por la Ley de Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Entre las disposiciones que fueron eliminadas figuran reglamentaciones relacionadas con el control de precios, programas de incentivo al consumo, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones y normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

Además, quedaron sin efecto resoluciones que habían sido dictadas al amparo de leyes posteriormente derogadas, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

Según indica el texto oficial, la acumulación de regulaciones durante los últimos años generó superposición de normas, desactualización de procedimientos y dificultades para determinar cuáles disposiciones permanecían vigentes.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la simplificación normativa busca brindar mayor seguridad jurídica y reducir cargas burocráticas para empresas y ciudadanos.

El listado de normas derogadas incluye resoluciones emitidas entre 2006 y 2025 por distintas áreas del Estado. Entre ellas se destacan la Resolución 355/2022 y sus modificatorias, vinculadas al control de precios; las resoluciones 426/2022 y 296/2023 sobre requisitos de información comercial; y diversas medidas relacionadas con programas de fomento al consumo que ya habían perdido vigencia.

La decisión guarda relación con los objetivos de la denominada "Ley Hojarasca", el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo. La iniciativa propone derogar 58 leyes, modificar otras ocho y eliminar decretos considerados obsoletos o incompatibles con el actual esquema regulatorio.