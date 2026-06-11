El Gobierno oficializó la designación de la nueva subsecretaria de Culto dentro de la Cancillería

El Gobierno oficializó este jueves la designación de María Inés Brogin Alba como nueva subsecretaria de Culto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La medida quedó establecida esta madrugada a través del decreto 442/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de los cambios impulsados por la administración de Javier Milei en áreas estratégicas del Estado.

Brogin Alba se desempeñaba hasta ahora como subsecretaria de Gestión Administrativa en el Ministerio de Capital Humano, cartera conducida por Sandra Pettovello. De este modo, con su nuevo nombramiento pasará a integrar la estructura de la Cancillería, actualmente a cargo de Pablo Quirno.

La flamante subsecretaria de Culto es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública. Su formación está orientada al derecho administrativo y constitucional, áreas en las que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Entre los cargos que ocupó se destacan su paso como coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri, además de haberse desempeñado como prosecretaria letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno porteño.

Su experiencia dentro del actual Gobierno comenzó en febrero de 2024, cuando fue designada subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación en la Secretaría de Educación de la Nación mediante el Decreto 121/2024. Posteriormente continuó desempeñando funciones dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano.

El decreto también establece que, mientras permanezca en el cargo, Brogin Alba contará con la categoría de embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria a efectos exclusivamente protocolares. La medida se encuentra contemplada en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957, que regula las equivalencias jerárquicas para determinados funcionarios civiles.

La designación se concretó en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que habilita al presidente de la Nación a efectuar nombramientos en cargos de la administración pública.