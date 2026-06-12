El Gobierno amplió la bonificación del gas y las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios
El Ejecutivo extendió el acceso a las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios ante la alta demanda del recurso durante la temporada invernal. Con esta medida, se busca fortalecer el funcionamiento de los más de miles de cuarteles de bomberos voluntarios que prestan servicios esenciales en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Energía de la Nación dispuso este viernes una ampliación del régimen tarifario especial destinado a los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, con el objetivo de garantizar que más cuarteles puedan acceder a beneficios en el suministro de energía, independientemente del tipo de servicio que utilicen.
La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial, y modifica el esquema vigente desde 2023.
A partir de esta actualización, las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios podrán acceder a una bonificación total no solo sobre el gas natural por redes, sino también sobre el gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.
La decisión responde a la necesidad de adaptar el régimen a las distintas realidades energéticas que existen en el país. En esa línea, muchas asociaciones de bomberos voluntarios se encuentran en localidades donde el acceso al gas natural es limitado o inexistente, por lo que dependen de otros sistemas de abastecimiento para calefaccionar instalaciones, calentar agua o desarrollar actividades operativas y administrativas.
Con esta modificación, el Ejecutivo busca garantizar condiciones equitativas para todas las entidades, evitando que la falta de acceso a una red tradicional de gas deje a algunos cuarteles fuera del beneficio energético.
Además, la disposición prevé incorporar progresivamente a los usuarios que utilizan GLP envasado, aunque para ello la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética deberá establecer los mecanismos, requisitos y volúmenes máximos alcanzados por la bonificación.
Cuál es el beneficio para los bomberos voluntarios
El principal beneficio consiste en una bonificación del 100% sobre el precio del gas y sobre las tarifas vinculadas a su transporte y distribución.
Esto significa que las asociaciones de bomberos voluntarios registradas podrán reducir significativamente sus gastos operativos relacionados con el consumo energético, liberando recursos económicos que podrán destinar a otras necesidades esenciales, como la compra de equipamiento, el mantenimiento de unidades, la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura de los cuarteles.
Cómo se implementará
Para hacer efectiva la ampliación del régimen, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar los procedimientos vigentes e incorporar a los usuarios de GLP por redes dentro del esquema de beneficios.
Asimismo, el Gobierno instruyó a los organismos competentes a desarrollar mecanismos de interoperabilidad y cruce de datos que permitan identificar correctamente a las entidades beneficiarias y garantizar una aplicación eficiente de la medida.