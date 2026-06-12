El Gobierno amplió la bonificación del gas y las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso este viernes una ampliación del régimen tarifario especial destinado a los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, con el objetivo de garantizar que más cuarteles puedan acceder a beneficios en el suministro de energía, independientemente del tipo de servicio que utilicen.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial, y modifica el esquema vigente desde 2023.

A partir de esta actualización, las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios podrán acceder a una bonificación total no solo sobre el gas natural por redes, sino también sobre el gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.

La decisión responde a la necesidad de adaptar el régimen a las distintas realidades energéticas que existen en el país. En esa línea, muchas asociaciones de bomberos voluntarios se encuentran en localidades donde el acceso al gas natural es limitado o inexistente, por lo que dependen de otros sistemas de abastecimiento para calefaccionar instalaciones, calentar agua o desarrollar actividades operativas y administrativas.

Con esta modificación, el Ejecutivo busca garantizar condiciones equitativas para todas las entidades, evitando que la falta de acceso a una red tradicional de gas deje a algunos cuarteles fuera del beneficio energético.

Además, la disposición prevé incorporar progresivamente a los usuarios que utilizan GLP envasado, aunque para ello la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética deberá establecer los mecanismos, requisitos y volúmenes máximos alcanzados por la bonificación.

Cuál es el beneficio para los bomberos voluntarios

El principal beneficio consiste en una bonificación del 100% sobre el precio del gas y sobre las tarifas vinculadas a su transporte y distribución.

Esto significa que las asociaciones de bomberos voluntarios registradas podrán reducir significativamente sus gastos operativos relacionados con el consumo energético, liberando recursos económicos que podrán destinar a otras necesidades esenciales, como la compra de equipamiento, el mantenimiento de unidades, la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura de los cuarteles.



Cómo se implementará

Para hacer efectiva la ampliación del régimen, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar los procedimientos vigentes e incorporar a los usuarios de GLP por redes dentro del esquema de beneficios.

Asimismo, el Gobierno instruyó a los organismos competentes a desarrollar mecanismos de interoperabilidad y cruce de datos que permitan identificar correctamente a las entidades beneficiarias y garantizar una aplicación eficiente de la medida.