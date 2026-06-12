El Gobierno oficializó los nombramientos de Emilio Rosatti y otros dos jueces luego de la aprobación de los pliegos en el Senado

El Gobierno oficializó este viernes la designación de tres nuevos jueces federales en la provincia de Santa Fe, entre ellos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Los nombramientos fueron formalizados esta madrugada mediante los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026, publicados en el Boletín Oficial y que llevan la firmas del presidente Javier Milei.

Las designaciones se concretaron luego de que el Senado aprobara la semana pasada un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que estuvo marcada por fuertes tensiones políticas y negociaciones de último momento.

Además, Walter Alberto Rodríguez fue designado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe, mientras que Santiago Joaquín Saux ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

Según indican los textos oficiales, las designaciones fueron realizadas tras obtener el acuerdo correspondiente del Senado, en cumplimiento de las facultades previstas por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.

La trayectoria de Emilio Rosatti

La designación de Emilio Rosatti despertó especial atención debido a su vínculo familiar con el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, desde el entorno del máximo tribunal destacaron que el magistrado cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial federal.

Rosatti inició su carrera judicial en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y, con el paso de los años, ocupó distintos cargos hasta desempeñarse como secretario electoral. Asimismo, remarcaron que ingresó a la Justicia federal varios años antes de que su padre llegara a la Corte Suprema.

Su candidatura avanzó luego de que el Consejo de la Magistratura aprobara la terna correspondiente por unanimidad, con el respaldo de los consejeros presentes.

Una sesión cargada de tensión política

Por su parte, las designaciones forman parte de los 74 pliegos judiciales aprobados por el Senado durante la sesión realizada el pasado 4 de junio.

La jornada estuvo cerca de fracasar luego de que el oficialismo incorporara al debate una cantidad de nombramientos superior a la acordada previamente entre los bloques parlamentarios. La situación generó cuestionamientos por parte del peronismo y de algunos sectores aliados.

Tras un cuarto intermedio y una negociación entre los jefes de bancada, se alcanzó un acuerdo para avanzar con la totalidad de los pliegos. Finalmente, los nombramientos fueron aprobados en distintas votaciones y con diferentes niveles de respaldo político.