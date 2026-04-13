Condenaron a perpetua a un hombre que atacó a su esposa, la tiró al río y la ahogó

La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a Javier Cerfoglio por el femicidio de Magalí Vera (34), su esposa, a quien golpeó hasta dejarla inconsciente, la subió al auto y arrojó el vehículo al río Quequén, donde la víctima murió ahogada, en Necochea.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 lo declaró penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género". Los jueces también le impusieron la obligatoriedad de realizar un tratamiento sobre violencia de género.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de diciembre de 2024, cuando la pareja regresaba de un casamiento en medio de una tormenta.

Tras una discusión, Cerfoglio golpeó a Magalí con patadas y trompadas, la llevó inconsciente hasta el Honda Fit rojo y condujo hasta el río. En un principio se estimó que Vera había muerto por el choque y el vuelco. Pero las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron que se trató de un femicidio. La autopsia determinó que falleció por asfixia por sumersión, con fractura expuesta del tabique nasal y múltiples lesiones por los golpes.

La condena y la familia

Cerfoglio presenció la audiencia de manera virtual desde su celda en la Unidad Penal Nº 44 de Batán. Su defensa había pedido 20 años al sostener que fue una "tentativa de homicidio agravado con homicidio culposo en concurso real". El tribunal rechazó ese planteo.

La pareja tenía un hijo en común, que hoy tiene 13 años. Familiares de Magalí estuvieron presentes en la sala y celebraron la sentencia con aplausos.



