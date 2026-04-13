El precio del barril de petróleo finalizó por debajo de los 100 dólares tras la fuerte suba inicial

El precio del petróleo inició la jornada en alza y superó los 100 dólares por barril, en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán. Sin embargo, con el correr de las horas retrocedió y se ubicó en torno a los 98 dólares.

El barril Brent, referencia internacional, avanzó cerca de 4% hasta los 98 dólares, mientras que el WTI, principal indicador en el mercado estadounidense, cotizó en 97,60. Ambos venían de cerrar la semana previa en niveles cercanos a los 95 dólares.

En paralelo, el gas natural en Europa registró fuertes subas, con incrementos superiores al 9% en los contratos a mayo, que llegaron a rozar los 50 euros.

Un precio del petróleo volátil impulsado por el agravamiento de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

El escenario de incertidumbre geopolítica impactó de lleno en los mercados financieros globales, que reaccionaron con volatilidad ante la escalada del conflicto.

Activos argentinos: la excepción en un lunes rojo

En este contexto, los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron un desempeño positivo. Entre ellos, se destacaron Globant, con subas de 7,8%; Mercado Libre, con un alza de 3,3%; y Ternium, que avanzó 3%.

El riesgo país se ubicó en 528 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos operaron con mejoras moderadas, con subas de hasta 1,3%.

Tras la tregua temporal en los últimos días de la semana pasada, las bolsas asiáticas cerraron en baja este lunes. El índice Kospi de Seúl cayó 0,89%, el Nikkei 225 de Tokio retrocedió 0,62% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 0,9%, mientras Shanghái se mantuvo estable.

En Europa, los principales índices bursátiles registraron caídas de hasta 1,5%. En tanto, en Wall Street, el S&P 500 descendió 0,3% y el Dow Jones cedió 0,28%.

La advertencia de Trump

El endurecimiento del conflicto se profundizó tras el bloqueo activado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de energía. La medida alcanza a todos los buques que operen hacia o desde puertos iraníes, sin distinción de bandera, por decisión del presidente Donald Trump.

Desde el comando norteamericano señalaron que "no se impedirá la libertad de navegación de los buques que transiten por Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos".

Poco después, Trump lanzó una advertencia directa a Teherán: "Si sus barcos se acercan a nuestro bloqueo, serán eliminados". "Estoy preparado para hacer lo necesario si Irán no da marcha atrás en sus ambiciones", sentenció.