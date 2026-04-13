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Lunes, 13 de abril de 2026

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NEGOCIACIONES

Donald Trump aseguró que Irán busca "a toda costa" retomar el diálogo tras el fracaso de la cumbre en Islamabad

El mandatario estadounidense endureció el bloqueo marítimo en el Estrecho de Ormuz, pero confirmó nuevos contactos de Teherán para alcanzar un acuerdo "a toda costa".

COviedo

El presidente de Donald Trump afirmó este lunes que Irán retomó el contacto con Washington para reabrir el diálogo, tras el fracaso de las negociaciones desarrolladas en Islamabad, lo que incrementó el conflicto en Medio Oriente.

Desde la Casa Blanca, el mandatario sostuvo: "Nos ha contactado la otra parte. Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".

Las declaraciones se vinculan con las reuniones mantenidas entre el vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, realizadas el 11 y 12 de abril en la capital pakistaní.

El fracaso en Islamabad 

Durante esos encuentros, Estados Unidos reclamó garantías verificables de que Teherán no avance hacia el desarrollo de un arma nuclear ni cuente con capacidad inmediata para lograrlo.

Asimismo, la delegación norteamericana exigió la reapertura total del Estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Tras el colapso de las negociaciones, Trump advirtió ante la prensa: "no voy a permitir que Irán chantajee al mundo ni que desarrolle un programa nuclear".

En ese sentido, el presidente reforzó su postura al señalar: "Estoy preparado para hacer lo necesario si Irán no da marcha atrás en sus ambiciones".

Bloqueo naval y asfixia económica 

En paralelo, la administración estadounidense dispuso endurecer el bloqueo marítimo en el estrecho, y advirtió que podría "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que intente sortear el cerco naval.

Trump anunció medidas de presión, como un bloqueo naval al Estrecho de Ormuz y puertos iraníes.

Trump anunció medidas de presión, como un bloqueo naval al Estrecho de Ormuz y puertos iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio informó que solo podrán circular embarcaciones sin vínculos con puertos iraníes, lo que en la práctica implica un cierre casi total sobre ese país.

El Estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, lo que lo convierte en una vía crítica para la economía global.

En este contexto, trascendió que la administración Trump evalúa convocar una nueva ronda de negociaciones presenciales la próxima semana, antes de que finalice la actual tregua.

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