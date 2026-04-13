Israel respaldó el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó este lunes su respaldo absoluto al plan de Estados Unidos para imponer un bloqueo naval a Irán.

Durante la reunión semanal del gabinete, el mandatario destacó la sintonía con el gobierno de Donald Trump en medio de una frágil tregua de dos semanas y el aumento de las tensiones en los puertos y zonas costeras iraníes.

Coordinación con Washington y situación en Líbano

Netanyahu confirmó haber mantenido conversaciones con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para garantizar el cese del enriquecimiento de material nuclear por parte de Teherán.

"Estamos en constante coordinación con Estados Unidos", afirmó el líder israelí, al tiempo que anunció el establecimiento de una zona de seguridad más profunda en el sur del Líbano para prevenir intentos de invasión y ataques con misiles.

En el plano militar, tropas israelíes rodearon la ciudad de Bint Jbeil y lanzaron operaciones terrestres contra infraestructura de Hezbolá.

Según el ejército, los enfrentamientos resultaron en la muerte de más de 100 miembros del grupo, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció una nueva operación para demoler viviendas en aldeas fronterizas.

"No hablamos de cinco puestos, sino de una zona de seguridad sólida y más profunda", declaró Netanyahu.

Respuesta de Hezbolá y el impacto económico

Por su parte, Hezbolá respondió con el disparo de cohetes contra posiciones en Kfar Giladi, lo que activó las sirenas antiaéreas en el norte de Israel.

El grupo argumentó que sus acciones son una respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes, quienes sostienen que el acuerdo de tregua entre Irán y Estados Unidos no se aplica al frente libanés.

En cuanto al costo financiero, el Ministerio de Finanzas de Israel estimó que el conflicto directo con Irán, iniciado el 28 de febrero, ha demandado unos 35.000 millones de séqueles.

La cifra contempla gastos públicos y pérdida de producción, con advertencias de que el impacto económico total podría escalar si los enfrentamientos se intensifican.

"La guerra continúa", sentenció Netanyahu tras su reciente visita a las tropas en el sur del Líbano, donde estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.