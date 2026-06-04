Conflicto en Medio Oriente: Israel y Líbano acordaron un alto el fuego

Israel y el Líbano acordaron la implementación de un nuevo alto el fuego, en el marco de uno de los conflictos en Medio Oriente.

Está condicionado al cese total de los ataques de Hezbolá y a la retirada de todos los miembros de ese grupo del sector sur del río Litani, según se informó en un comunicado publicado tras negociaciones trilaterales celebradas en la ciudad de Washington.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

"Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", se expresó en el documento que se dio a conocer tras el cónclave.

Además, ambas partes se comprometieron a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el lunes 22 de junio, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Acuerdo entre las partes

El mes pasado, representantes de ambos países habían acordado un alto el fuego, pero las hostilidades continuaron, y ahora con la mediación de Estados Unidos, llegaron a nuevo entendimiento.

"Israel y Líbano reafirmaron que no tienen ninguna intención hostil el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para generar confianza, resolver todos los problemas pendientes y trabajar para lograr un acuerdo integral entre los dos países", señaló la declaración publicada por el Departamento de Estado.

La denuncia de Israel contra Hezbolá

El pasado martes, el ejército israelí denunció que miembros de Hezbolá operaban en el barrio cristiano de la ciudad de Tiro y anunció que alertaría a la población para que se fuera si el grupo permanecía allí.

Una petición para que Tiro sea declarada "ciudad abierta", libre de presencia armada, logró reunir más de 180 firmas. Hezbolá cuenta con una fuerte presencia en la zona y algunos firmantes fueron cuestionados en las redes sociales por su pedido.

Por su parte, más de 200 personas firmaron una petición similar para Nabatieh, otra ciudad del sur del Líbano que fue objeto de ataques israelíes como parte de su ofensiva terrestre más importante en el Líbano en las últimas dos décadas.