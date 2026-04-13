Trump le respondió a Irán: "Si sus barcos se acercan a nuestro bloqueo, serán eliminados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Irán en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico y defendió el bloqueo naval impuesto por Washington sobre los puertos iraníes cercanos al estratégico Estrecho de Ormuz.



A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses responderán con fuerza a cualquier intento de desafiar el bloqueo: "La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido' porque no los considerábamos una gran amenaza".

Además, amenazó con atacar cualquier embarcación iraní que intente ingresar a la zona: "Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal".

¿ En qué consiste el bloqueo de Estados Unidos ?

El operativo militar comenzó este 13 de abril, luego del fracaso de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní celebradas en Pakistán entre delegaciones de Washington y Teherán.

La orden de establecer el bloqueo fue emitida por el propio Trump y ejecutada por las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. El objetivo es restringir el movimiento de embarcaciones con origen o destino en Irán.

Un buque transita por la zona del estrecho de Ormuz, hoy bloqueado para embarcaciones iraníes (Reuters).

El Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio informó que solo podrán navegar por la zona los barcos que no estén vinculados con puertos iraníes, lo que en la práctica implica un cerco marítimo sobre el país.

La medida se aplica en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más sensibles del planeta, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

¿ Qué dice la ONU sobre los bloqueos en el estrecho de Ormuz ?

La advertencia de Washington generó una rápida reacción de organismos internacionales. Desde la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, señalaron que el derecho internacional no permite bloquear el tránsito por ese paso marítimo.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, afirmó que ningún país tiene autoridad legal para impedir la navegación en ese corredor estratégico.

"De conformidad con el derecho internacional, ningún país tiene derecho a prohibir el derecho de paso inocente o la libertad de navegación a través de los estrechos internacionales utilizados para el tránsito internacional", sostuvo.