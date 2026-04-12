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Domingo, 12 de abril de 2026

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CRECE LA TENSIÓN

Estados Unidos confirmó que el bloqueo a buques en el estrecho de Ormuz arrancará el lunes

Donald Trump amenazó con "acabar con lo poco que queda de Irán" tras el fracaso de las negociaciones. El operativo afectará a buques que operen en puertos iraníes.

SGorostiaga

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el bloqueo de buques en el estrecho de Ormuz comenzará el lunes 13 de abril a las 10 de la mañana, hora del Este. La medida afectará a "buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y áreas costeras", tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo de Omán.

El operativo contará con la participación de la Marina estadounidense y otras fuerzas militares. El CENTCOM aclaró que el bloqueo "no obstaculizará la libertad de navegación para buques que transiten hacia y desde puertos no iraníes".

La amenaza de Trump tras el fracaso diplomático

El presidente Donald Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de su país "acabarán con lo poco que queda de Irán", luego de que las negociaciones se rompieran por un desacuerdo en torno a la posesión iraní de armamento nuclear.

"Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles", afirmó.

El operativo de interceptación en alta mar

Trump ordenó al CENTCOM buscar e interceptar "a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán". Calificó esa práctica iraní como "un acto ilegal de extorsión" y advirtió que "nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar".

El presidente de Estados Unidos señaló que otros países participarán del operativo, aunque no precisó cuáles.

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