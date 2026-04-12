Trump anunció que bloqueará el estrecho de Ormuz y advirtió: "Acabaremos con lo poco que queda de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a la Marina iniciar un bloqueo en el estratégico Estrecho de Ormuz, en una escalada de tensión con Irán tras el colapso de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto.



El mandatario difundió un extenso mensaje a través de la red social Truth Social, en el que explicó que las conversaciones diplomáticas avanzaron en varios puntos, pero que fracasaron en uno de los temas que Washington considera central.

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", advirtió.

Buques de guerra de los Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Trump sostuvo que el objetivo de la medida es poner fin a lo que calificó como presiones ilegítimas por parte de Teherán sobre el tráfico marítimo internacional: "En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: ‘Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar".

En su mensaje, el presidente estadounidense también afirmó que dio instrucciones específicas a la Marina para inspeccionar embarcaciones en aguas internacionales: "Busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!".

El mensaje de Trump tras las fallidas negociaciones con Irán.

"Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus ‘líderes' están muertos, todo por su ambición nuclear", agregó Trump para meterle presión a Teherán.



En el final de su comunicado, el mandatario adelantó que "el bloqueo comenzará en breve" y que "participarán otros países" en el operativo. "No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán", remarcó.