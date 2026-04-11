Estrecho de Ormuz: dos buques de guerra de Estados Unidos cruzaron el paso para iniciar una misión de desminado

Estados Unidos confirmó que dos buques de guerra atravesaron el estrecho de Ormuz en el marco de un operativo de desminado, tras la detección de explosivos en la zona que fueron atribuidos a Irán. El episodio se inscribe en un contexto de alto el fuego y de conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz.

El despliegue fue comunicado por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) y apunta a garantizar nuevamente la circulación habitual de mercancías en esa vía marítima estratégica, considerada clave para el comercio internacional de energía.

En el operativo participan destructores navales y se prevé la incorporación de drones submarinos en los próximos días, con la finalidad de acelerar la reapertura de la ruta utilizada para el envío de petróleo y gas.

La iniciativa también busca disminuir los riesgos sobre el intercambio internacional y sostener el abastecimiento energético, en un contexto de tensiones en la región y gestiones diplomáticas para mantener la tregua vigente.

"Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. La tarea de remoción de explosivos se puso en marcha con la presencia de los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy.

Donald Trump: "Los 28 barcos minadores de Irán yacen en el fondo del mar"





Donald Trump aseguró que "los 28 barcos minadores de Irán yacen en el fondo del mar". Antes de la confirmación oficial del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el presidente norteamericano difundió el inicio de la operación a través de su red social Truth Social y sostuvo que las embarcaciones utilizadas para colocar minas en el estrecho de Ormuz quedaron destruidas.

En ese mismo mensaje, y rechazando las versiones que indicaban que Irán estaba en una posición favorable, afirmó: "Su Armada desapareció, su Fuerza Aérea desapareció, su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones fueron prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus "líderes" de toda la vida ya no están con nosotros".

Los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy atravesaron el estrecho de Ormuz como parte del operativo de desminado desplegado en la zona (Archivo).

En paralelo, la colocación de explosivos en el estrecho de Ormuz y el cierre parcial atribuido a Irán elevaron la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en la región. Estados Unidos, mediante el CENTCOM, sostiene que el operativo busca restablecer el flujo comercial y garantizar el abastecimiento global de hidrocarburos tras semanas de tensión.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos solicitó que Irán evite cualquier represalia contra intereses de la región y advirtió sobre el uso de rutas marítimas como herramienta de presión política, debido a su impacto en la economía global y la estabilidad internacional.

En esa línea, la diplomacia emiratí calificó la reapertura del paso como "una necesidad colectiva" y subrayó que cualquier interrupción en el estrecho de Ormuz afecta de manera directa al comercio mundial y a las cadenas de suministro.