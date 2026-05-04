Irán le marcó la cancha a Trump: "Será blanco de ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz"

Las tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que autoridades militares de Irán lanzaran una dura advertencia a Donald Trump, quien recientemente anunció el "Proyecto Libertad" para escoltar embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Ormuz.



Desde el alto mando iraní, el líder del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general Ali Abdolahi, dejó en claro la postura del país frente a la presencia militar del enemigo en el área. "Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", afirmó.

Tras el anuncio de Trump, fuentes del gobierno iraní informaron que impidieron el ingreso de destructores de Estados Unidos e Israel en ese corredor marítimo clave. En declaraciones difundidas por la agencia Tasnim, voceros del Ejército señalaron que la maniobra se concretó "con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval".

Abdolahi también extendió la advertencia al tráfico comercial. El militar instó a los buques petroleros y mercantes a no transitar por la zona sin coordinación previa con las fuerzas iraníes, al advertir que de lo contrario su seguridad podría verse comprometida.

El estrecho de Ormuz.

Además, cuestionó cualquier intento de Washington de modificar el equilibrio actual en la región. Según sostuvo, ese tipo de acciones "no tendrán otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona".

Desde las Fuerzas Armadas iraníes insistieron en que el control del estrecho permanece bajo su órbita y que cualquier paso seguro debe ser previamente acordado con sus autoridades. La advertencia refuerza el clima de tensión en uno de los puntos neurálgicos del comercio energético global.