Irán restringió el paso por el estrecho de Ormuz: ningún buque podrá circular sin su permiso

El portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, declaró este sábado que las fuerzas armadas del país controlan de manera efectiva el estrecho de Ormuz, advirtiendo que ningún buque tiene derecho a transitar por dicha vía sin una autorización previa.

Según explicó el funcionario, el control de este punto estratégico es un "derecho inherente" de Irán, una facultad que el país no había ejercido durante varios años pero que ahora se aplica con firmeza ante el actual contexto regional.

Control conjunto y despliegue militar

La vigilancia del paso marítimo quedó dividida entre las dos fuerzas principales del país para garantizar el cierre operativo de la zona. "Actualmente, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en el oeste, y el ejército del país, en el este, controlan con firmeza el estrecho", expresó Akraminia.

El portavoz fue tajante al señalar que "ningún buque, ya sea amigo o enemigo, tendrá derecho a pasar sin el permiso y la autorización de nuestras fuerzas".

Esta medida se suma al bloqueo que Teherán ya había impuesto el pasado 28 de febrero, cuando prohibió el paso seguro de buques pertenecientes o afiliados a Israel y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos realizados por estas naciones contra el territorio iraní.

Solicitudes internacionales de tránsito

Ante el endurecimiento de la postura persa, la comunidad internacional ha comenzado a gestionar permisos especiales para evitar interrupciones en el comercio global.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Hamid Ghanbari, informó que la administración central está recibiendo pedidos formales para habilitar la circulación.

Según reportó la agencia Fars, el funcionario destacó que "varios países están solicitando con ansiedad y urgencia a Irán, mediante télex y cartas, que se permita el paso a sus buques por el estrecho de Ormuz".

Esta situación coloca a Irán en una posición de árbitro sobre una de las rutas petroleras y comerciales más importantes del mundo, profundizando la incertidumbre en los mercados internacionales.