Irán advierte que "es probable" que se reactive la guerra con Estados Unidos

La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a escalar en medio de un escenario internacional cada vez más incierto. Las negociaciones de paz no logran avanzar y desde el alto mando militar iraní ya hablan abiertamente de la posibilidad de un nuevo enfrentamiento.

Según declaraciones de Mohammad Jafar Asadi, integrante del centro de mando Khatam al-Anbiya, "es probable que se produzca un nuevo conflicto entre Irán y Estados Unidos", en un mensaje que refleja el deterioro del diálogo entre ambos países.

Fue en las últimas horas que el presidente Donald Trump había asegurado ante el Congreso que "las hostilidades han cesado", pero poco después dejó en claro su rechazo a la propuesta de paz impulsada por Teherán.

Durante un evento en Florida, el mandatario cuestionó las condiciones planteadas por el gobierno iraní y advirtió que un acuerdo apresurado podría reactivar el conflicto en pocos años.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto pasa por el control del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio marítimo mundial. La Casa Blanca advirtió que sancionará a las embarcaciones que paguen peajes a Irán para circular por esa zona, en una medida que busca limitar el financiamiento del país asiático, pero que, al mismo tiempo, genera preocupación en los mercados internacionales.



