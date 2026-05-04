Irán aseguró que bombardeó un barco militar de Estados Unidos, pero Washington lo negó con un desafiante comunicado

Irán afirmó haber atacado una embarcación militar estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz, aunque desde Washington rechazaron de manera categórica esa versión y aseguraron que no hubo impactos sobre ningún buque propio.



La agencia iraní Fars informó que el episodio habría ocurrido este lunes, cuando fuerzas iraníes lanzaron dos misiles contra una fragata de Estados Unidos que se aproximaba a la zona. El estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, permanece prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con esa misma versión, el buque estadounidense habría sido atacado tras desoír advertencias. "La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de (el puerto de) Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", indicó Fars, aunque sin precisar fuentes oficiales que respalden la información.

La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. El Comando Central (CENTCOM) desmintió los dichos provenientes de Teherán y negó que se haya producido un ataque exitoso contra sus fuerzas. A través de su cuenta en la red social X, el organismo sostuvo: "Los medios estatales iraníes afirman que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó un buque de guerra estadounidense con dos misiles. Ningún buque de la Marina de EE.UU. fue alcanzado. Las fuerzas de EE.UU. están apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes".

La desmentida del Ejército de los Estados Unidos.

El cruce de versiones se da en un contexto de creciente fricción en la región, especialmente tras el anuncio del presidente Donald Trump de poner en marcha el denominado "Proyecto Libertad". La iniciativa, comunicada el domingo, contempla el despliegue de escoltas militares para proteger a las embarcaciones que intenten atravesar el estrecho, en medio de las restricciones impuestas por Irán en ese corredor marítimo por donde circula cerca del 20% del petróleo a nivel mundial.

Mientras persisten las dudas sobre lo ocurrido, el episodio refleja el delicado escenario en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, donde cualquier incidente podría desencadenar consecuencias de alcance global.