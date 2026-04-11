Estados Unidos e Irán tuvieron las primeras dos reuniones en busca de un acuerdo de paz y siguen las charlas

Estados Unidos e Irán finalizaron las primeras dos reuniones con la premisa de alcanzar un acuerdo de paz para finalizar la guerra en Medio Oriente.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió este sábado con la comitiva de Irán, encabezada por el canciller Araghchi y del jefe del Parlamento Ghalibaf.

Al referirse a los temas en cuestión, el descongelamiento de fondos iraníes depositados en Qatar y la presencia de un buque norteamericano en Ormuz son los puntos de desacuerdo. Según el país asiático, la situación del estrecho es la de mayor distancia.

La agencia iraní Tasni aseguró que las conversaciones continuaban pasadas las 0.30 del domingo en Islamabad. Los intercambios de mensajes buscan acercar posiciones para llegar a la paz en Medio Oriente.

La televisión estatal iraní había informado que expertos de ambas partes "intercambiaron textos" para alcanzar un acuerdo más allá del alto el fuego.

Los negociadores de Irán y Estados Unidos se aprestan en la madrugada del domingo (hora local) para una nueva ronda de negociaciones para enmarcar un cese al fuego