Irán aseguró que el fracaso de las negociaciones se debe a las exigencias "irracionales, excesivas e ilegales" de Estados Unidos

Las negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para intentar frenar la escalada bélica en Medio Oriente terminaron sin avances. Tras el cierre de la ronda de diálogo en Islamabad, capital de Paquistán, ambas partes se acusaron mutuamente de haber obstaculizado un posible entendimiento.



El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó que la delegación de su país no logró sellar un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto. Desde el gobierno iraní, sin embargo, atribuyeron el fracaso de las tratativas a las condiciones impuestas por Washington, que calificaron como inaceptables.

La cadena estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) informó a través de Telegram que los enviados iraníes a Paquistán mantuvieron conversaciones durante casi un día completo. "La delegación iraní negoció de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní. A pesar de las diversas iniciativas, las exigencias irracionales de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones, que concluyeron", señalaron.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó que no prosperaron las conversaciones con Irán.

Horas antes de que se confirmara el final de la ronda de diálogo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, había advertido que la posibilidad de retomar las conversaciones el domingo dependía exclusivamente de Washington. Según sostuvo, las demandas planteadas por la delegación norteamericana eran "excesivas" e "ilegales".

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió Baqaei en la red social X.

El mensaje del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei.

Antes de dar por cerrada la ronda de conversaciones, el portavoz insistió en que Teherán mantiene abierta la vía diplomática para defender sus intereses. "Irán está decidido a utilizar todos los medios, incluida la diplomacia, para asegurar los intereses nacionales y salvaguardar los intereses del país", afirmó.

Fuentes del gobierno de Irán también señalaron que ahora "la pelota está del lado de Estados Unidos", luego de que la delegación persa presentara propuestas que consideró "razonables" durante el encuentro en Islamabad.

De acuerdo con una fuente citada por medios locales, Washington debería analizar la situación "con realismo" y corregir sus cálculos, tanto en el plano diplomático como en el desarrollo del conflicto.

Las autoridades iraníes también dejaron en claro que no habrá modificaciones respecto a la situación en el estratégico estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte un acuerdo que Teherán considere válido. En ese sentido, subrayaron que Irán "no tiene prisa" por avanzar en las negociaciones.