JD Vance sostuvo que no alcanzó un acuerdo con Irán y se vuelve a EEUU: "No aceptaron nuestros términos"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que no arribó este sábado a un acuerdo con Irán y emprende el regreso a Washington junto a la delegación de su país.

"Ellos han elegido no aceptar nuestros términos", puntualizó el político norteamericano, que puntualizó que la propueta hecha por la gestión de Donald Trump no fue aceptada por los iraníes.

En una conferencia de prensa realizada en Pakistán, JD Vance expresó: "Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan".

De acuerdo a lo expresado por él, EEUU tiene por objetivo no permitir que Irán acceda a tener un arma nuclear.

"La pregunta es: ¿vemos un compromiso de no desarrollar un arma nuclea por un largo termino?", planteó el funcionario estadounidense.

A lo largo de la jornada se realizaron sesiones de más de 21 horas en búsqueda de un acuerdo de paz. Irán participó de las charlas representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araghchi.

Horas antes, Donald Trump afirmó: "Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente".