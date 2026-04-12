Las 5 "líneas rojas" que dividen a Irán y a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y terminar la guerra

Las negociaciones directas entre Estados Unidos y Irán concluyeron sin resultados luego de 21 horas de intensas conversaciones en Islamabad, capital de Pakistán. El encuentro representaba el diálogo cara a cara de mayor nivel entre ambos países en casi medio siglo, pero terminó sin un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Durante la reunión se alcanzaron algunos entendimientos parciales, aunque los desacuerdos en asuntos estratégicos, especialmente el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, impidieron avanzar hacia un pacto definitivo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, explicó tras el encuentro que no se habían obtenido resultados concretos. "Ellos eligieron no aceptar nuestros términos. Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", afirmó.

Desde Teherán, en cambio, la lectura fue muy distinta. Las autoridades señalaron que sus representantes negociaron "de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní". Según la versión oficial, el diálogo se frustró porque "las exigencias irracionales de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, insistió en que el resultado de cualquier negociación dependerá de la actitud de Washington. "El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", remarcó.

Mientras, el gobierno paquistaní instó a ambas partes a preservar al menos el frágil alto el fuego alcanzado días atrás. El canciller de Pakistán, Ishaq Dar, subrayó en un comunicado que "es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego".

JD Vance, junto al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión en Islamabad (AP).

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El programa nuclear iraní



El principal punto de fricción gira en torno a las capacidades nucleares de Irán. Washington exige garantías absolutas de que Teherán nunca desarrollará armamento nuclear y plantea desmantelar cualquier infraestructura que pueda permitir fabricar una bomba en poco tiempo. Tras la reunión, Vance insistió:"Necesitamos ver un compromiso de voluntad, y no lo hemos visto".

Desde el lado iraní, el gobierno sostiene que su programa tiene fines civiles y que no aceptará condiciones que limiten lo que considera derechos legítimos en materia nuclear, tal como señaló el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Baqaei.



El control del estrecho de Ormuz

El paso estratégico del Estrecho de Ormuz se convirtió en otro obstáculo clave. Estados Unidos reclama que el tránsito marítimo se restablezca sin restricciones y ha sugerido incluso iniciar operaciones de limpieza de minas para reabrir la ruta comercial lo antes posible.

Irán, en cambio, considera el estrecho una herramienta de presión en la negociación. Según fuentes citadas por medios iraníes, no habrá cambios en la situación de la vía marítima hasta que Washington acepte condiciones consideradas razonables. Teherán exige además que cualquier movimiento de buques sea coordinado con sus fuerzas armadas.

El conflicto en el Líbano y el rol de Israel

Las conversaciones se desarrollaron en paralelo a nuevos ataques de Israel en Líbano, donde bombardeos dejaron cientos de víctimas en pocas horas.

Irán reclama que Washington utilice su influencia para detener la ofensiva israelí en diferentes frentes, especialmente en el sur del Líbano y en Beirut. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que la tregua acordada se limita únicamente al enfrentamiento directo con Irán y no condiciona las operaciones militares israelíes contra Hezbollah.





El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif (AFP).

Sanciones, reparaciones y fondos congelados

Otro punto de fuerte tensión es el económico. Teherán exige el levantamiento total de las sanciones y la liberación inmediata de activos iraníes congelados en el exterior como condición previa para avanzar en cualquier acuerdo.

La posición estadounidense es distinta: cualquier alivio financiero o liberación de fondos dependerá primero de que Irán firme un acuerdo nuclear bajo los términos planteados por Washington.

La presión diplomática de Pakistán para sostener la tregua

Tras el cierre de las conversaciones, Pakistán -país anfitrión de la mediación- llamó a preservar el alto el fuego mientras continúan los contactos diplomáticos. El canciller Ishaq Dar pidió a ambas partes evitar nuevas escaladas militares y mantener vigente la tregua acordada días atrás.

Por ahora, sin embargo, las profundas diferencias sobre seguridad, economía y geopolítica mantienen bloqueada cualquier posibilidad inmediata de acuerdo entre Washington y Teherán.