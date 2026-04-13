Irán lanzó otra amenaza ante el bloqueo de Estados Unidos: "Ningún puerto del Golfo estará a salvo"

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar tras el anuncio de Washington de bloquear el tráfico marítimo hacia los puertos iraníes. Frente a esa decisión, las autoridades militares de Teherán respondieron con una advertencia directa: si sus instalaciones portuarias son amenazadas, ninguna de la región estará a salvo.



El cuartel central Khatam al-Anbiya calificó la medida estadounidense como una "acción ilegal" y denunció que restringir la navegación en aguas internacionales equivale a un acto de "piratería". El comunicado fue difundido por la televisión estatal iraní y apuntó directamente contra Washington.

"Las restricciones impuestas por la criminal América a la navegación y al tránsito marítimo en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería", afirmó el mensaje oficial.

En la misma declaración, las autoridades iraníes lanzaron una advertencia sobre las posibles consecuencias en la región: "Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en las aguas del Golfo Pérsico y del mar Arábigo se ve amenazada, ningún puerto en el Golfo Pérsico y el mar Arábigo estará a salvo".

Horas antes, la Guardia Revolucionaria de Irán también había elevado el tono de las advertencias. Según informó la cadena Al Jazeera en la red social X, el cuerpo militar señaló que cualquier buque de guerra que se acerque al estrecho de Ormuz será considerado una "violación del alto el fuego vigente".

Las declaraciones se produjeron luego de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara que comenzará a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes. La medida, según el comunicado oficial, entrará en vigor este lunes a las 10, hora del este de Estados Unidos (11 de Argentina).

Estados Unidos envió buques a la zona del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comando militar, el bloqueo se aplicará a embarcaciones de cualquier nacionalidad que intenten entrar o salir de puertos iraníes. "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el organismo.

Al mismo tiempo, las autoridades militares estadounidenses aclararon que la medida no afectará la navegación de barcos que crucen el estrecho de Ormuz con destino a puertos de otros países. "Las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", señaló el comunicado.

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump acusara a Irán de mantener sus ambiciones nucleares tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Islamabad, capital de Pakistán.

En medio de la crisis, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Teherán justificó la decisión como una respuesta a la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Mientras la tensión militar aumenta, actores regionales buscan evitar que el frágil alto el fuego de dos semanas colapse. Según informó el diario The Wall Street Journal, mediadores trabajan para organizar una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán antes del 22 de abril, fecha límite fijada para intentar impedir un regreso a las hostilidades abiertas.