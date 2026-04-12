Irán anunció el "control total" de Ormuz y amenazó a Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán elevó la tensión internacional al declarar que sus fuerzas ejercen un "control total" sobre el estrecho de Ormuz, desafiando abiertamente la presencia de la Marina de los Estados Unidos.

El anuncio surge como respuesta directa a la orden del presidente Donald Trump de bloquear el tránsito de buques en la zona, una vía marítima estratégica por la que circula gran parte del suministro de petróleo a nivel mundial.

Una advertencia de consecuencias letales

La cúpula militar iraní endureció su discurso tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas recientemente en Pakistán.

A través de un comunicado oficial del mando naval de los Guardianes de la Revolución, el régimen advirtió a la Casa Blanca sobre los riesgos de una intervención en la región: "El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso".

Este mensaje refuerza la postura de Teherán de no ceder ante la presión económica y militar.

Los jefes militares reafirmaron su dominio operativo mediante una publicación en redes sociales, donde sentenciaron que "todo el tráfico está bajo el control total de las fuerzas armadas".

El estrecho como epicentro del conflicto

La situación en Ormuz se ha convertido en el núcleo de una posible conflagración global.

Mientras Estados Unidos moviliza recursos para interceptar naves y retirar minas con el fin de asfixiar económicamente al país persa, Irán apuesta a su ventaja geográfica en el terreno.

Según informó la prensa internacional, el cierre de las vías diplomáticas formales ha dejado un escenario de extrema fragilidad.

Con ambos países movilizando recursos bélicos, la retórica del "torbellino mortal" aleja las posibilidades de un retorno inmediato al diálogo, manteniendo en alerta a la comunidad internacional.