Tensión en el estrecho de Ormuz: inició el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes

Por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Marina de ese país comenzó este lunes con el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, tras las fallidas negociaciones en Pakistán.

La medida había sido adelantada por Trump a través de su plataforma Truth Social y entró en vigencia a las 10:00, 14:00 GMT (5:30 pm en Irán). Solo pueden circular embarcaciones que no tengan como destino ni origen Irán.

En declaraciones brindadas a Fox News, el presidente estadounidense aseveró que el Reino Unido y "algunos otros países" enviarían dragaminas a la zona. No obstante, el primer ministro británico, Keir Starmer, aclaró que su país no se unirá al bloqueo al recalcar que la prioridad es lograr la reapertura total de esa vía estratégica.

Este lunes inició el bloqueo al estrecho de Ormuz ordenado por Donald Trump.

También cuestionó la medida la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que consideró que es "sin sentido, sin razón" mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, solicitó restablecer la navegación "sin obstáculos" en el estrecho de Ormuz y resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos.

Sube el precio del petróleo tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz

En el inicio de la semana, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares, un incremento de más del 7% para el Brent del Mar del Norte y de más del 8% para el West Texas Intermediate (WTI).

Este aumento se da en medio de la escalada de tensiones tras el fracaso en las negociaciones que se desarrollaron entre Estados Unidos e Irán el fin de semana.

En tanto, la intención de Donald Trump con la medida es privar a Irán de ingresos por exportación y presionar a sus principales importadores para que reclamen la apertura del paso marítimo que es controlado por Irán desde el inicio de la guerra.