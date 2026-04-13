Se desató la "guerra" entre Donald Trump y el Papa León XIV por el conflicto con Irán

La tensión por la guerra en Medio Oriente derivó en un fuerte cruce entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV. Las declaraciones de ambos escalaron este lunes luego de que el pontífice volviera a cuestionar el rumbo del conflicto con Irán.



Durante varias misas recientes, el Papa manifestó su preocupación por la guerra en Medio Oriente y criticó el uso del poder militar. En su última homilía, apuntó contra Estados Unidos e Israel por actuar como si fueran "todopoderosos" al demostrar su capacidad bélica.

Las palabras del pontífice generaron una rápida respuesta de Trump. El mandatario estadounidense utilizó su red social Truth Social para cuestionar duramente al líder religioso.

"El Papa es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", escribió el presidente. Además, sostuvo que León XIV habla del "miedo" a su administración, pero "no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad".

Trump también mencionó a Louis, hermano del pontífice, a quien elogió públicamente. "Lo prefiero porque es un auténtico seguidor de MAGA (Make America Great Again)", afirmó.

El mandatario agregó que no quiere "un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares" ni uno que considere negativo que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, país que, según dijo, enviaba grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense y liberaba criminales.

En el mismo mensaje, Trump aseguró que la elección de León XIV fue una sorpresa dentro del Vaticano. "No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump", sostuvo.

El presidente fue aún más lejos y afirmó: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano". También cuestionó sus reuniones con figuras vinculadas al Partido Demócrata, como David Axelrod, a quien calificó como "un perdedor de la izquierda".

Trump cerró su mensaje con una crítica directa al rol del pontífice: "León debería enmendar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica!".

La respuesta del Papa a Trump no tardó en llegar



Durante un vuelo rumbo a Argelia, León XIV defendió su postura sobre la guerra y reafirmó que la Iglesia tiene el deber de pronunciarse contra los conflictos armados.

"El evangelio es claro y la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", afirmó. Y agregó: "Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz".

El pontífice también negó sentir temor frente al gobierno estadounidense. "No tengo miedo de la administración Trump ni de declarar fuertemente el mensaje del Evangelio", señaló.

Según explicó, la posición de la Iglesia no responde a cálculos políticos. "No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el del construir la paz", afirmó.

En ese sentido, León XIV aseguró que la misión de la Iglesia es promover la unión de los pueblos. "Invito a todos a buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de encontrar modos de evitar la guerra siempre que se pueda", expresó.

El Papa también lamentó las declaraciones de Trump. "Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", dijo. Y concluyó: "Siento mucho sus palabras, pero seguiré con mi misión. Es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas o de otras vías, y trabajar por la paz".