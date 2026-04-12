Alternativa: Arabia Saudita repara oleoducto clave para esquivar el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita anunció la reparación total del oleoducto estratégico Este-Oeste, infraestructura esencial para transportar petróleo sin transitar por el estrecho de Ormuz.

Tras los ataques atribuidos al régimen de Irán, que interrumpieron la operación durante varios días, el Ministerio de Energía saudita confirmó que el sistema ya se encuentra en condiciones de reanudar el bombeo habitual hacia la costa oeste, alcanzando puntos como Bahrein y Qatar.

Capacidad de bombeo restablecida

La recuperación de esta vía permite al Reino movilizar un volumen crítico de recursos.

Según el comunicado oficial, "el éxito de los esfuerzos operativos y técnicos permite restablecer la plena capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que asciende a aproximadamente siete millones de barriles por día". Esta cifra representa una porción fundamental del suministro global de crudo.

La intervención de los equipos técnicos de Saudi Aramco se realizó en tiempo récord, aprovechando un cese al fuego en la región.

Las autoridades destacaron que la velocidad de los arreglos refleja "la alta capacidad de respuesta operativa y la eficiencia en la gestión de crisis" del ecosistema energético saudita.

Impacto en la producción regional

Además de la reactivación del ducto principal, la producción en el yacimiento de Manifa está retornando a sus niveles normales, con un aporte de 300.000 barriles diarios.

Por su parte, el yacimiento de Khurais continúa bajo tareas de mantenimiento para recuperar su operatividad total en el corto plazo.

La puesta a punto de esta red es vital para Arabia Saudita en su disputa geopolítica con Irán, ya que le otorga una ruta de exportación alternativa frente a posibles bloqueos en el estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca del 20% del petróleo del planeta.

Según el gobierno saudita, esta maniobra técnica ayuda a "mejorar la fiabilidad y la continuidad del suministro a los mercados locales y mundiales".