Colectivos: la provincia recibió a empresarios y acordó reforzar los subsidios

En el marco de la complicada situación que atraviesan las empresas de colectivos, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó este lunes una reunión con las principales cámaras del sector y confirmó un refuerzo en los subsidios, en medio de fuertes críticas al "desentendimiento" de Nación.

Este martes, en tanto, está previsto un encuentro con funcionarios del Gobierno nacional y del resultado dependería si vuelve a resentirse el servicio, que ya sufrió reducciones de frecuencias.

El encuentro de este lunes tuvo lugar en la sede del Ministerio y participaron otros funcionarios de la cartera provincial de Transporte. La reunión se produjo a raíz de las dificultades de las empresas para sostener el servicio y la reducción de frecuencias en el AMBA ante el "aumento del combustible, la suba de costos y el incumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno nacional", explicaron.

"Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte", sostuvo Marinucci.

Recibí en el Ministerio a representantes de las cámaras del transporte de la Provincia de Buenos Aires: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de... pic.twitter.com/fdKVyuB9hZ — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) April 13, 2026

En ese sentido, el funcionario recalcó que desde el gobierno de Axel Kicillof están "trabajando para sostener al sector". "Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes", remarcó.

Ante los empresarios, la provincia confirmó el pago del anticipo del subsidio de abril con un incremento excepcional del 65%, es decir, por encima del 50% habitual.

Por su parte, el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, señaló: "La provincia acreditó parte del subsidio y avanzamos en el análisis de partidas pendientes, principalmente los atributos sociales que debe pagar Nación. Vamos a continuar las gestiones en ese sentido".

Durante la reunión se advirtió que el aumento del combustible "está haciendo estragos" en la estructura de costos, tensionando la continuidad del servicio.

Asimismo, se acordó avanzar en un esquema que priorice el cuidado de las fuentes de trabajo y dar continuidad a una mesa técnica durante la semana para definir desde ahora la estructura de costos del segundo cuatrimestre.

Finalmente, se reafirmó la necesidad de "sostener el sistema, proteger el empleo y garantizar el servicio para millones de bonaerenses".