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Domingo, 12 de abril de 2026

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IMPRUDENCIA

Peligro al volante: manejaba a contramano, sin luces ni cinturón de seguridad

El conductor, de 69 años y oriundo de Pinamar, fue demorado en General Madariaga. El Ministerio de Transporte bonaerense difundió el video en redes sociales.

SGorostiaga

Un hombre de 69 años, oriundo de Pinamar, fue demorado en General Madariaga cuando circulaba en contramano por la Ruta 74 a bordo de una Ford EcoSport, con las luces apagadas y sin cinturón de seguridad. Al ser interceptado por agentes de tránsito, intentó darse a la fuga por la banquina.

El procedimiento fue parte del operativo dinámico de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y quedó registrado en las cámaras instaladas en los móviles oficiales.

Así interceptaron al conductor del vehículo.
Así interceptaron al conductor del vehículo.

El video y la respuesta oficial

El Ministerio publicó las imágenes en su cuenta de X para concientizar a los conductores. "La imprudencia al volante mata, la prevención salva", remarcaron y destacaron el accionar de los agentes.

Los agentes advirtieron al conductor que su maniobra "podía provocar un siniestro" antes de labrar el acta de infracción correspondiente.

"Gracias al rápido accionar de nuestros agentes y al uso de tecnología de monitoreo, logramos detenerlo y evitar un siniestro vial. Reforzamos la presencia en rutas con un solo objetivo, proteger la vida de cada bonaerense", remarcaron desde el Ministerio.

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