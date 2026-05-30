Aumentan colectivos y subtes: las nuevas tarifas que regirán desde el 1° de junio

Desde el 1° de junio, viajar en transporte público será más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el territorio bonaerense. El aumento de colectivos ya fue oficializado y los usuarios deberán afrontar un nuevo ajuste en las tarifas, tras la suba aplicada en mayo.

En el caso de CABA, en la Ciudad se dispuso un aumento del 4,6% para los boletos de colectivo, el subte y los peajes de las autopistas. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se estableció una suba del 4,8% para las tarifas de las líneas urbanas e interurbanas.

Las nuevas tarifas responden al esquema de actualización mensual vigente en el AMBA, que combina el último índice de inflación disponible con un adicional de dos puntos porcentuales. En abril, el IPC fue de 2,6% a nivel nacional y de 2,8% en el Gran Buenos Aires.

Con esta nueva actualización, las tarifas de los colectivos acumulan aumentos de 54,24% en PBA y de 32,81% en CABA en lo que va de 2026.

Ambas cifras se ubican muy por encima de la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre del año, que alcanzó el 12,3%. Solo en mayo, los boletos habían aumentado 11,16% en territorio bonaerense y 5,4% en CABA.

Cuánto costará el boleto mínimo y los demás tramos desde junio

La actualización en las líneas de colectivos de jurisdicción bonaerense impactará en los servicios identificados con números superiores al 200 y elevará el valor de todos los tramos recorridos para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Las nuevas tarifas, con el aumento del 4,8% aplicado, serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.

De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.

De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.

De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.

Más de 27 kilómetros: $1.791,02.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires superará los $1.000 y pasará a costar $1.015,61 desde el inicio de junio.

Vuelve a subir el boleto de colectivos en el AMBA: desde el lunes 1 de junio, viajar en transporte público será más caro.

Tarifas de colectivos en CABA: cuánto costará el boleto desde junio





En CABA, los colectivos de jurisdicción porteña tendrán un aumento del 4,6%. La actualización alcanzará a las 28 líneas que operan exclusivamente dentro del territorio porteño y se aplicará a los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada.

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $788,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $875,90.

Entre 6 y 12 kilómetros: $943,37.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.010,90.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario acumulado. Además, sostuvieron que el esquema vigente permite que la administración porteña afronte cerca del 70% de los subsidios que recibe el sistema de transporte.

Aumento del subte en CABA: cuánto costará el pasaje desde junio

El Gobierno porteño también confirmó un incremento del 4,6% para la tarifa del subte. De esta manera, el valor del viaje pasará de $1.490 a $1.558 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

En tanto, los pasajeros que no cuenten con una SUBE nominalizada deberán pagar una tarifa más elevada, que desde junio ascenderá a $2.477,22 por viaje.

El boleto del subte pasará a ser de $1.558 para quienes tengan la Tarjeta SUBE registrada (Archivo).

Peajes en CABA: las nuevas tarifas que regirán desde el 1° de junio

Junto con los aumentos en colectivos y subte, la administración porteña dispuso una suba del 4,6% en los peajes de las autopistas de la Ciudad, con el objetivo de garantizar las tareas de mantenimiento y contribuir a mejorar la seguridad vial.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1.846,45 ($2.954,70 en hora pico).

Vehículos de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura: $4.431,94 ($6.280,78 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta dos ejes: $7.017,01 ($10.340,84 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1.108,06 ($1.329,37 en hora pico).

Vehículos de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura: $1.846,45 ($2.611,15 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta dos ejes: $3.323,79 ($4.801,15 en hora pico).

Peaje Alberti