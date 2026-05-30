Los aumentos no aflojan: vuelven a subir la luz y el gas

El Gobierno nacional dio luz verde a un nuevo aumento en los servicios públicos de luz y gas. El incremento se pondrá en marcha a partir del lunes próximo, 1° de junio.

Según precisaron, estas subas harán que las facturas de Metrogas registren una suba de 2,8 por ciento, mientras que las de Edesur y Edenor serán del 1,5 por ciento.

La particularidad del incremento en el gas (el servicio más requerido en esta temporada del año) es que el porcentaje está por encima del índice de inflación oficial del mes pasado (2,6 por ciento), que el gobierno de Javier Milei suele usar como parámetro o referencia para modificaciones de ese tipo.

Los aumentos fueron oficializados en los cuadros tarifarios que publicó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE), que unifica los entes del gas (Enargas) y de electricidad (Enre), en el Boletín Oficial con anuencia de la Secretaría de Energía.

Se mantienen los subsidios

La suba recaerá tanto en los usuarios residenciales como en los comercios y las entidades de bien público. Asimismo, se mantendrá el esquema de asistencia para hogares subsidiados con consumos de hasta 300 kwh para el caso de la luz. Por esto, el subsidio será de poco menos de un 12 por ciento, mientras que a quienes lo traspasen se les cobrará tarifa plena.

Pero el beneficio más grueso para las empresas pasa por otro lado: los componentes de distribución. El gobierno autorizó un incremento en ese ítem para las concesionarias, que se traducirá en un fuerte incremento de sus ganancias. Para Edesur, el Costo Propio de Distribución (CPD) fue actualizado un 4,68 por ciento respecto de mayo, mientras que para Edenor será del 4,75 por ciento.

Habrá aumentos tanto de gas como de luz en junio.

En tanto, los aumentos en la luz para los usuarios se diferenciarán según la concesionaria. A los residenciales de la categoría R1 sin subsidios, Edesur aplicará un cargo variable de 145,404 pesos por kwh, mientras que los de Edenor pagarán 146,551 pesos. En cambio, los beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) de Edesur tendrán una bonificación de 70,513 pesos por kwh, mientras que a los de Edenor se les bonificará 71,518 pesos por kwh.

En el servicio de gas, el Gobierno continuará con el sistema de subsidios focalizados. La Resolución 39/2026 del Enargas continuó con el beneficio para los hogares aplicando una prórroga del 25 por ciento sobre el consumo subsidiado.