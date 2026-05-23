Las ventas en supermercados volvieron a caer y ya acumulan una baja del 5,1% interanual

Las ventas en supermercados continúan mostrando señales de debilidad y volvieron a registrar números negativos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas a precios constantes tuvieron una caída interanual del 5,1%. Por su parte, en la comparación acumulada, el retroceso llegó al 3,1%.

Los datos reflejan que el consumo masivo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida, pese a cierta desaceleración de la inflación y a la reaparición del crédito en algunos segmentos.

En el análisis por medios de pago, las tarjetas de crédito fueron las que mostraron el mayor peso dentro de las ventas. Las operaciones financiadas con crédito alcanzaron los $1.107.214 millones y registraron una suba interanual del 18,2%.

Las compras realizadas con tarjeta de débito llegaron a $610.033 millones, con un crecimiento del 10,4% frente al mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas en efectivo totalizaron $408.840 millones y tuvieron una variación interanual del 25,3%.

El rubro "otros medios de pago" acumuló operaciones por $337.913 millones y fue el segmento con mayor crecimiento porcentual, con un aumento interanual del 47,5%.

En relación con los canales de venta, los supermercados concentraron la mayor parte de las operaciones en salones físicos, con ventas por $2.387.076 millones y un incremento interanual del 20,3%. Sin embargo, el canal online mostró un crecimiento aún mayor: alcanzó los $76.924 millones y avanzó 26,2% respecto del mismo período del año pasado.

El informe también reveló un deterioro en el empleo del sector. La cantidad de personal ocupado en supermercados cayó 2,3% interanual y se ubicó en 96.782 trabajadores.

Además, el ticket promedio de compra llegó a $35.817, mientras que las ventas promedio por metro cuadrado alcanzaron los $728.671.