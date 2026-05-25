No hay plata: el consumo retrocedió 18% desde el comienzo de la gestión libertaria

El consumo volvió a caer en abril y el gasto de las familias quedó 18% por debajo del promedio de 2023, según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El retroceso volvió a sentirse en alimentos y supermercados, mientras aumentó la participación de impuestos y servicios dentro de los gastos mensuales.

El relevamiento, elaborado sobre consumos con tarjetas y la billetera Cuenta DNI, sostuvo que la tendencia negativa iniciada en 2023 continúa sin recuperación pese a una leve desaceleración en la caída interanual.

Tarifas y gastos fijos

El informe advirtió que los hogares destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de obligaciones fijas. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet, el costo de los servicios públicos para un hogar del AMBA sin subsidios subió 17,5% en mayo y alcanzó los $249.834.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en marzo las ventas en supermercados cayeron el 5,1% interanual, mientras que en autoservicios mayoristas retrocedieron el 7,2%.

Además, un informe de Equilibra señaló que los gastos fijos aumentaron 5,1% en marzo, por encima de la inflación general, que fue de 3,4%.

Los gastos fijos aumentan por encima de la inflación.

Sectores más golpeados

De los 20 rubros analizados, 13 registraron caídas. Los mayores retrocesos se dieron en indumentaria y electro e informática, afectados por la menor demanda y el avance de productos importados.

El Banco Provincia también alertó sobre el impacto en las empresas. Según datos de la SRT, en los últimos 27 meses cerraron más de 24.000 unidades productivas por la combinación de menor consumo, acumulación de stock y problemas financieros.

Por otra parte, la consultora Bumeran observó a través de una encuesta que al 73% de los trabajadores los sueldos les duran no más de dos semanas. Ese informe dijo: "Al 73% les dura menos de dos semanas: el 28% afirma que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas; el 21% solamente dos semanas; el 15% menos de una semana; y el 9% una semana. El 18% afirma que el salario les alcanza tres semanas; y tan sólo el 9% menciona que les dura todo el mes".

Las ventas en supermercados y mayoristas están a la baja.

En tanto, un relevamiento del Indec entre supermercadistas mostró su creciente preocupación por la escasa demanda. Los industriales son pesimistas acerca de la chance de mejorar su producción. En su informe "Tendencias de Negocios", el organismo dio a conocer las expectativas para el trimestre mayo-julio de los supermercados e industrias.

Entre supermercadistas, un sector relativamente más optimista que el fabril, se destacó que el 57,3% de las empresas ubicó a la escasa demanda como el principal de los factores que limitan su capacidad de aumentar la actividad comercial. Eso representó un deterioro para esa variable en comparación con el 52,5% que había dado esa respuesta tres meses atrás.

Entre industriales la demanda interna insuficiente también es la principal de las preocupaciones, según el 51,8% de las respuestas. La escasa tracción del consumo interno viene siendo protagonista, junto con la baja de demanda que generó la construcción por el ajuste en la obra pública, de la baja de la producción del sector, uno de los perdedores del modelo.